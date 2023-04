Fête du printemps, 29 avril 2023, Fay-le-Clos.

Une belle journée en famille sur le thème de la nature ! Animations gratuites à partir de 14h avec La Kamicyclette, du land art et des balades animés, un pique-nique tiré du sac, buvette/snack du Sou à partir de 11h..On vous attend nombreux !.

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Fay-le-Clos 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A beautiful family day on the theme of nature! Free animations from 2pm with La Kamicyclette, animated land art and walks, a picnic, refreshment bar/snack from the Sou from 11am… We are waiting for you !

¡Un hermoso día en familia sobre el tema de la naturaleza! Actividades gratuitas a partir de las 14h con La Kamicyclette, land art animado y paseos, picnic de la bolsa, bar de refrescos/snack de la Sou a partir de las 11h

Ein schöner Tag für die ganze Familie zum Thema Natur! Kostenlose Animationen ab 14 Uhr mit La Kamicyclette, Land Art und animierte Spaziergänge, ein Picknick aus der Tasche, Getränkeausschank/Snack des Sou ab 11 Uhr…Wir erwarten Sie zahlreich!

