Loire-Atlantique Visite d’un chantier de maison passive Fay de Bretagne 44130 Fay-de-Bretagne, 15 octobre 2023, Fay-de-Bretagne. Visite d’un chantier de maison passive Dimanche 15 octobre, 14h30 Fay de Bretagne 44130 Inscription préalable obligatoire Visite d’une maison passive en cours de chantier. Surface habitable 123 m²

Plain pied avec trois chambres et un bureau

Garage et atelier

Stade clos et couvert, isolation en cours

Isolants Biosourcés

Bardage Châtaignier

Menuiseries mixtes Bois-Aluminium Une visite proposée par Atelier ISAC et Tektolab Architectes dans le cadre de la 7e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire. Fay de Bretagne 44130 Fay de Bretagne 44130 Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-dun-chantier-de-maison-passive-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

