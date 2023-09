Visite d’un habitat participatif éco-rénové Fay de Bretagne 44130 Fay-de-Bretagne, 14 octobre 2023, Fay-de-Bretagne.

Visite d’un habitat participatif éco-rénové Samedi 14 octobre, 10h00, 15h00 Fay de Bretagne 44130 Inscription préalable obligatoire

Visite d’un habitat participatif éco-rénové comprenant 8 logements dont un de 70 m² en ossature bois isolé avec des bottes de paille et une finition en enduit terre.

Les logements rénovés ont été isolés en terre-chanvre projeté sur les murs extérieurs avec des finitions enduits en chaux-sable.

Des arbres ont été prélevés dans le petit bois du terrain pour en faire du bois d’œuvre en lien avec une entreprise locale. Le chêne a servi entre autres à créer des solives (poutres qui servent à porter les planchers), qu’il a fallu brosser, déligner et raboter pour les rendre présentables. Le peuplier a lui été débité en voliges, et les douglas en chevrons, solives… La toiture existante a été isolée en laine de bois suivant la technique du sarking.

Une visite proposée par CasaNoé et la Communauté de communes Erdre et Gesvres dans le cadre de la 7e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire.

Elle s’inscrit également dans la programmation plus large du salon Les Ecolabs’, Salon de la rénovation durable et de l’écoconstruction qui se déroulera le samedi 14 octobre 2023 à Héric.

Au programme, des visites, des mini-conférences, des ateliers, des rencontres avec les artisans du territoire et même un Escape Game et une conférence gesticulée!

>> Détails de la programmation sur www.cceg.fr dans la rubrique « Actualités »

