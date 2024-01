Fay’stival Fay-aux-Loges, vendredi 31 mai 2024.

Fay-aux-Loges Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

Un Fay’stival aux portes de la Forêt d’Orléans !

Le Fay’stival revient pour sa 6ème édition ! Un évènement sur 3 jours : 15 spectacles et animations variés avec du théâtre sous toutes ses formes, des spectacles de rue, de la danse, des concerts… Il y en a pour tous les âges ! Une programmation artistique concoctée par la Cie Clin d’Oeil et la mairie de Fay-aux-Loges. Une édition soutenue par 16 partenaires et une équipe de plus de 30 bénévoles et 10 techniciens pour vous accueillir dans les meilleures conditions et en toute convivialité !

Bon Fay’stival !

Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire



