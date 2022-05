Fay au fil de l’eau Le long du canal,du parking de la mairie jusqu’à l’usine électrique Fay-aux-loges Catégorie d’évènement: Fay-aux-Loges

Fay au fil de l’eau Le long du canal,du parking de la mairie jusqu’à l’usine électrique, 28 août 2022, Fay-aux-loges. Fay au fil de l’eau

Le long du canal, du parking de la mairie jusqu’à l’usine électrique, le dimanche 28 août à 10:00

Balades en calèches, ferme itinérante avec 45 animaux, structures gonflables, balades en canoë, ateliers pour les enfants, exposition, Animations le long du canal Le long du canal,du parking de la mairie jusqu’à l’usine électrique Le long du canal, halte du canal, place Simone Veil, sitede la mairie à l’écluse, Fay-aux-loges Fay-aux-loges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-28T10:00:00 2022-08-28T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Fay-aux-Loges Autres Lieu Le long du canal,du parking de la mairie jusqu'à l'usine électrique Adresse Le long du canal, halte du canal, place Simone Veil, sitede la mairie à l'écluse, Fay-aux-loges Ville Fay-aux-loges lieuville Le long du canal,du parking de la mairie jusqu'à l'usine électrique Fay-aux-loges

Le long du canal,du parking de la mairie jusqu'à l'usine électrique Fay-aux-loges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fay-aux-loges/

Fay au fil de l’eau Le long du canal,du parking de la mairie jusqu’à l’usine électrique 2022-08-28 was last modified: by Fay au fil de l’eau Le long du canal,du parking de la mairie jusqu’à l’usine électrique Le long du canal,du parking de la mairie jusqu'à l'usine électrique 28 août 2022 du parking de la mairie jusqu'à l'usine électrique Fay-aux-loges Fay-aux-Loges Le long du canal

Fay-aux-loges