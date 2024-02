Favoriser les pollinisateurs dans mon jardin Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit, samedi 1 juin 2024.

Favoriser les pollinisateurs dans mon jardin Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tout jardinier sait bien que de nombreux insectes sont bénéfiques, voire indispensables, à son jardin. En effet, ces auxiliaires pollinisent les végétaux, régulent les ravageurs (pucerons, cochenilles, limaces…) ou bien participent à la fertilisation et à la qualité des sols. Ils sont une aide précieuse et gratuite pour le jardinier qui sait les respecter.

La pollinisation des plantes par les insectes découle d’un bénéfice mutuel la plante assure sa reproduction et l’insecte se nourrit des sécrétions sucrées de la plante. Lors de ce Rendez-vous du Parc, vous en apprendrez plus sur les interactions entre plantes et insectes ainsi que les pratiques favorables à la flore locale et aux pollinisateurs sauvages dans la gestion de votre jardin ou vos espaces verts.

À la suite d’une présentation en salle, une balade vous sera proposée sur le site de la Maison du Parc pour observer les différents aménagements favorables à cette biodiversité (talus, gestion différenciée, hôtels à insectes…). Muni d’un filet à papillons et d’un appareil photo, vous entrerez ensuite dans la peau d’un chasseur d’insectes…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 12:00:00

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie

