Mairie de Rancon, le jeudi 14 octobre à 18:00

Terre de liens Limousin et l’ADEAR Limousin relancent la dynamique engagée en 2020 pour favoriser l’accueil et l’installation de porteurs de projets en agriculture paysanne sur le territoire du Haut-Limousin. Le Comité d’Appui Territorial C’est quoi ? Un réseau de personnes motivées pour dynamiser leur territoire, volontaires pour aider à l’intégration et à l’installation de porteurs de projets agricoles, et désireuses de partager leurs connaissances. Comment ? Par la mobilisation d’habitants du territoire, d’adhérents de nos deux structures, de partenaires locaux, afin de créer une dynamique d’accueil et donner envie à ceux qui nous contactent de poser leurs valises en Limousin. Par la mise en lien des différents acteurs déjà impliqués, par l’identification de personnes ressources volontaires pour consacrer un peu de temps pour participer à une dynamique d’accueil. Que vous ayez ou non participé aux premières rencontres, nous comptons sur votre présence pour construire ensemble un réseau adapté et fonctionnel. Pour des questions d’organisation, inscription souhaitée : [contact@adearlimousin.com](mailto:contact@adearlimousin.com) ou [limousin@terredeliens.org](mailto:limousin@terredeliens.org)

Entrée libre

