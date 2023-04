Marché régulier : mercredi matin Faverges Faverges-Seythenex Catégories d’Évènement: Faverges-Seythenex

Marché régulier : mercredi matin Faverges, 1 janvier 2023, Faverges-Seythenex. Marché régulier, alimentaire et vestimentaire. Masque obligatoire en raison de la situation sanitaire..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Faverges Rue de la République

Faverges-Seythenex 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Year round weekly food and clothing market. Mask wearing compulsory due to the current sanitary situation. Mercado regular, comida y ropa. Se requiere una máscara debido a la situación sanitaria. Regelmäßiger Markt mit Lebensmitteln und Kleidung. Maskenpflicht aufgrund der Gesundheitslage. Mise à jour le 2022-05-11 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

