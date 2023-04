Marché des Producteurs Faverges, 1 janvier 2023, Faverges-Seythenex.

Découvrez la gastronomie locale et rencontrez les producteurs locaux. Ne manquez pas ce rendez-vous le vendredi soir à Faverges, devant l’office de tourisme-sous la halle !.

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Faverges La halle

Faverges-Seythenex 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Savour the atmosphere of the local farmers’ market, take advantage of the products from our region and discover the area’s culinary specialities. Don’t miss this always delightful Friday evening gathering in Faverges in front of the tourist office!

Descubra la gastronomía local y conozca a los productores locales. No se pierda este acontecimiento el viernes por la noche en Faverges, frente a la oficina de turismo, bajo el mercado

Entdecken Sie die lokale Gastronomie und lernen Sie die örtlichen Erzeuger kennen. Verpassen Sie nicht diesen Termin am Freitagabend in Faverges, vor dem Tourismusbüro-unter der Markthalle!

Mise à jour le 2023-01-02 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy