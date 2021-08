Faverges-Seythenex Faverges Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Faverges au fil de l’eau Faverges Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

Faverges au fil de l'eau

Faverges, le dimanche 19 septembre

Faverges, le dimanche 19 septembre à 10:00

La source du Biel, géosite du Géoparc des Bauges est un lieu privilégié pour aborder le phénomène d’exsurgence vauclusienne et la formation de la vallée. Qu’est-ce qu’un biel ? À quoi sert un martinet ? De “la Fontaine” à “la Glacière” en passant par les taillanderies et autres forges, les lavoirs et bassins, vous comprendrez comment l’eau et sa maîtrise ont façonné Faverges au fil du temps.

Départ devant l’office de tourisme à 10 h 00, place Marcel Piquand.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

