Vide-greniers à Faverelles faverelles Faverelles Catégorie d’Évènement: Faverelles Vide-greniers à Faverelles faverelles Faverelles, 10 septembre 2023, Faverelles. Vide-greniers à Faverelles Dimanche 10 septembre, 07h00 faverelles Le Comité des fêtes de Faverelles organise son traditionnel vide-greniers le 10 septembre dans le bourg. Vous pourrez également vous restaurer sur place. Pour toute information, merci de contacter le 06 65 36 34 46 ou le 06 50 92 09 08 et faverelles.cdf@gmail.com faverelles Place de l’Église, D45, Faverelles Faverelles [{« type »: « email », « value »: « faverelles.cdf@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:faverelles.cdf@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T07:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

2023-09-10T07:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00 FMACEN045V504UVI pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Faverelles Autres Lieu faverelles Adresse Place de l'Église, D45, Faverelles Ville Faverelles Lieu Ville faverelles Faverelles latitude longitude 47.57561;2.93199

faverelles Faverelles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faverelles/