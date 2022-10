FAUX-VRAI : LA GENDER REVEAL avec Le Mitch Reims, 26 novembre 2022, Reims.

FAUX-VRAI : LA GENDER REVEAL avec Le Mitch

2022-11-26 20:00:00 – 2022-11-26 02:00:00

Une soirée de théâtre immersif

Sous le signe d’un évènement particulier, vous participez à une soirée théâtralisée lors de laquelle le public est au milieu des comédien.ne.s ! On casse le 4ème mur et on mêle le public (vous) à la performance, aux personnages qui déambulent dans la soirée festive.

Une gender reveal qu’est-ce que c’est ?

La gender reveal est une fête prénatale venue tout droit des USA. Comme la baby shower, la gender reveal s’organise vers le dernier mois de grossesse. Et permet aux futurs parents de révéler le sexe de leur bébé à tous les invités. La gender reveal party s’articule ainsi autour d’un thème couleur. Le rose pour une petite fille et le bleu pour un petit garçon : en gros du pur cliché ! Mais vous nous connaissez… on va retourner la situation !

Au programme :

(Comme ces soirées sont d’abord beaucoup de surprises on ne va pas trop vous en dire. Si vous êtes déjà venu.e.s au FAUX-VRAI MARIAGE et/ou au FAUX-VRAI COURONNEMENT de l’année dernière : vous savez que ça va être génial !)

En entrant vous pouvez choisir (ou non) de mettre votre nom dans une boîte pour être éventuellement tiré.e au sort afin d’être un personnage spécifique de la soirée.

Si vous ne mettez pas votre nom dans la boîte vous serez considéré.e.s comme des proches des parents de l’enfant à naître !

Allez C’EST PARTI ! Laissez-vous embarquer dans la soirée. Les acteurs et actrices du Mitch sont là pour vous faire marrer et évidemment il y a à manger et à boire pour tou.te.s ! La soirée parfaite en somme : #manger #boire #rire #danser

NB : Cette grande mascarade se termine en grande bamboche sur la piste de danse jusqu’à 2h du mat’ !

Alors convaincu.e ?

Cette soirée n’est pas un spectacle de théâtre normal, vous ne serez pas assis.e.s pendant 2 heures face à une scène. Vous serez BEAUCOUP plus que ça…

