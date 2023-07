Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance Bois Faux-la-Montagne, 8 août 2023, Faux-la-Montagne.

Faux-la-Montagne,Creuse

Visite guidée de l’entreprise, visite des locaux et présentation des machines, des différentes étapes de fabrication et des diverses activités de l’entreprise. Présentation du fonctionnement coopératif de l’entreprise. Prévoir ds chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:00:00. EUR.

Guided tour of the company, visit of the premises and presentation of the machines, the different stages of production and the various activities of the company. Presentation of the cooperative operation of the company. Bring closed shoes and clothes adapted to the weather.

Visita guiada a la empresa, visita de los locales y presentación de las máquinas, las distintas fases de producción y las diversas actividades de la empresa. Presentación del funcionamiento cooperativo de la empresa. Llevar calzado cerrado y ropa adecuada para el tiempo.

Führung durch das Unternehmen, Besichtigung der Räumlichkeiten und Vorstellung der Maschinen, der verschiedenen Fertigungsschritte und der verschiedenen Tätigkeiten des Unternehmens. Vorstellung der genossenschaftlichen Arbeitsweise des Unternehmens. Geschlossene Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

