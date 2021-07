Reillanne Reillanne Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne « Faux Jours » poésie et danse Buto par le Collectif Anima Fact Reillanne Reillanne

« Faux Jours » poésie et danse Buto par le Collectif Anima Fact Reillanne, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Reillanne. « Faux Jours » poésie et danse Buto par le Collectif Anima Fact 2021-07-10 06:30:00 06:30:00 – 2021-07-10 08:00:00 08:00:00 vieux village en haut Esplanade Saint Denis

Reillanne Alpes de Haute-Provence EUR 10 Une traversée dans un univers suspendu entre imprévisible et la prophétie, par le Collectif Anima Fact à l’aube à 6h30 le matin le 10 juillet +33 6 63 93 94 82 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Reillanne Adresse vieux village en haut Esplanade Saint Denis Ville Reillanne