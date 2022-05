FAUX DÉPART – Une comédie par la Compagnie La Troisième rue Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor Landes Au terme d’une carrière dans l’enseignement supérieur, Jean Marmion aspire à une retraite bien méritée dans leur résidence secondaire tourangelle qu’il restaure avec passion en résidence principale. De son côté, Odile, parisienne dans l’âme ayant sacrifié sa vie professionnelle à son mari, redoute par avance cette vie de recluse que lui fait miroiter Jean.

Les travaux grevant leur budget, Marie-Claire, la sœur de Jean, leur présente Diane, une jeune comédienne à la recherche d’une chambre. La présence de Diane va faire exploser l’harmonie du couple. Petit à petit, l’idée de reprendre sa vie là où elle l’avait laissée avant sa rencontre avec Jean s’imposera à Odile. Le couple survivra-t-il à cet écart soudain d’un chemin tout tracé qu’il suivait depuis si longtemps ? Studio40 aux Halles à Hossegor à 21h00 le samedi 14 mai 2022

