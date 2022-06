Faux départ Louhossoa, 1 juillet 2022, Louhossoa.

Faux départ

Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01 23:00:00

Louhossoa

Pyrénées-Atlantiques

Louhossoa

10 10 EUR FAUX DÉPART, une pièce de Jean-Marie CHEVRET, mise en scène par Virginie MAHÉ

Une comédie fine et savoureuse ou l’histoire d’un couple, Odile et Jean, tout jeunes retraités, pour qui c’est l’heure de démarrer une nouvelle vie et de concrétiser leurs rêves…Jean a dans la tête une vie à la campagne dans leur maison en Touraine, Odile, citadine dans l’âme, n’est pas franchement emballée ! Aussi lorsque le démon du théâtre fait irruption dans la vie du couple par l’intermédiaire de Diane, la jeune locataire étudiante au Conservatoire d’Arts dramatiques, leur vie risque de bifurquer un peu…

+33 6 08 24 55 81

Compagnie la troisième rue

Louhossoa

