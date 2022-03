Faux-Départ Biarritz, 31 mars 2022, Biarritz.

Faux-Départ Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2022-03-31 20:30:00 – 2022-03-31 Colisée 11 avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Pièce de de Jean-Marie CHEVRET, mise en scène de Virginie MAHÉ.

Odile et Jean, un couple parisien à la veille de prendre sa retraite. Lui rêve de la maison qu’il est en train de faire construire en Touraine. Elle n’a pas envie de s’enterrer à la campagne . Pour arrondir leurs fins de mois avant la vente de leur appartement et leur départ définitif, sur les conseils de Marie-Claire, la sœur de jean, le couple loue une chambre à Diane, jeune étudiante en Art Dramatique . Sa présence va faire exploser l’harmonie du couple et réveiller quelques rêves enfouis au plus profond d’Odile…

+33 5 59 22 44 66

Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

