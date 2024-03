FAUX CULS UN JOUR FAUX CULS TOUJOURS LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, vendredi 5 juillet 2024.

Les faux culs sont de sortie ! Hypocrisie, mensonges, sexe, cruauté et bonnes œuvres … Ça va swinguer dans la haute société.Chez les De Laperche Monthé, on est très vieille France, très coincé bref on est très too much ! Et bien sûr on œuvre dans des associations caritatives ! Mais quand le club des bonnes œuvres de la paroisse lance son concours annuel pour décerner la médaille du meilleur projet, les dents commencent à s’allonger et Marie Cécile compte bien l’emporter ! Elle décide donc d’héberger un SDF qui squatte en bas de chez elle ! Et là tout bascule ! Les faux culs se dévoilent et tout va très vite tourner au vinaigre.Ajoutez à tout cela une histoire de fesses abracadabrante et vous obtenez la recette d’une soirée réussie où tel est pris qui croyait prendre.Presse : « Des situations inattendues, des comédiens au top … que du bonheur ! » – LA DEPECHE DU MIDI -« Personnages truculents et péripéties nombreuses. Une comédie à ne pas manquer ! » – LE PETIT JOURNAL -« Une comédie où les rebondissements sont légion ne laissant aucun répit aux spectateurs ! Rires assurés ! » – L’INDEPENDANT -de Françoise RoyèsAvec : Françoise Royès, Philippe Nadal, YunikMise en scène : Embonin TellijanceGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h10

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-05 à 18:15

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84