Faux air ! Auxerre, 3 juin 2022, Auxerre.

Faux air ! Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2022-06-03 – 2022-06-23 Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre Yonne Auxerre

À l’annonce du prolongement du confinement, Gaby ( ma belle-fille ) propose que nous reproduisions quotidiennement une scène de peinture ( parmi des classiques ). Il s’agit d’une idée dans l’air du temps développée principalement sur les réseaux sociaux notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Russie. Le challenge qu’elle nous impose consiste à nous présenter l’oeuvre qu’elle a sélectionnée en milieu d’après-midi. Parmi les peintres sélectionnés : Le Caravage, El Greco, Léonard de Vinci, Banksy et Picasso…

S’en suit la concertation pour réaliser à la fois le décor, les costumes et le maquillage. Il va sans dire que nous nous interdisons d’utiliser toute ressource qui ne soit pas propre à notre environnement de confinés. En moins de trois heures, nous avons sélectionné le tirage photo ( recadré ) et le partageons sur les réseaux. Pris à nos propres jeux, aux retours positifs et aux encouragements de nos différents amis et contacts, nous étendons désormais la diffusion au-delà de l’Hexagone.

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/actions-culturelles-programme/faux-air

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

dernière mise à jour : 2022-01-02 par