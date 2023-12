Marché de Noël de Terres-de-Caux Fauville-en-Caux Terres-de-Caux, 1 décembre 2023, Terres-de-Caux.

Terres-de-Caux,Seine-Maritime

Retrouvez place Gaston Sanson le marché de Noël de Terres-de-Caux et ses exposants.

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 19h. Il y aura également un manège pour les enfants.

Samedi 16, de 14h à 18h : Tournée du Père Noël, avec de nombreux cadeaux à gagner.

Le dimanche 17 de 16 à 17h : déambulation des mascottes..

Vendredi 2023-12-15 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Fauville-en-Caux Place Gaston Sanson

Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie



The Terres-de-Caux Christmas market and its exhibitors are on at Place Gaston Sanson.

Friday December 15, Saturday December 16 and Sunday December 17 from 10am to 7pm. There will also be a merry-go-round for children.

Saturday 16th, from 2pm to 6pm: Santa Claus’ tour, with lots of prizes to be won.

Sunday 17, 4pm to 5pm: Mascot parade.

Visite el mercado navideño de Terres-de-Caux y sus puestos en la plaza Gaston Sanson.

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre, de 10:00 a 19:00 h. También habrá un tiovivo para los niños.

Sábado 16, de 14.00 a 18.00 h: ronda de Papá Noel, con numerosos premios.

Domingo 17, de 16.00 a 17.00 h: desfile de mascotas.

Auf der Place Gaston Sanson finden Sie den Weihnachtsmarkt von Terres-de-Caux und seine Aussteller.

Freitag, 15., Samstag, 16. und Sonntag, 17. Dezember von 10 bis 19 Uhr. Es wird auch ein Karussell für Kinder geben.

Samstag, 16. von 14 bis 18 Uhr: Rundgang des Weihnachtsmanns, bei dem es viele Geschenke zu gewinnen gibt.

Sonntag, den 17. von 16 bis 17 Uhr: Umzug der Maskottchen.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine