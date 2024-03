Fauteuils d’orchestre Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, samedi 30 mars 2024.

Fauteuils d’orchestre Concert de l’orchestre A du Conservatoire / Arie van Beek, direction Samedi 30 mars, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:00:00+01:00

Cette formation réservée aux élèves de 3è cycle en fin de cursus permet aux musiciens d’effectuer un premier pas vers l’orchestre professionnel grâce à la présence de chefs invités. C’est de plein droit qu’ils entrent dans cette formation dont l’effectif varie entre 70 et 90 participants et qui se produit d’ordinaire à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines et parfois dans d’autres salles.

Une invitation à la découverte

Lorsque l’élève possède à la fois une vue construite de la musique et de son mode d’expression, il doit, au sein de l’orchestre, s’enrichir au contact d’autres musiciens. À la réplique des conditions professionnelles, dans cette formation, chaque chef aborde le travail de façon personnelle, qu’il s’agisse du phrasé, de la respiration et de la sonorité même de l’orchestre. Ces différences d’appréhension et d’interprétation amènent les élèves à questionner leur propre rapport à chaque œuvre et leur dévoilent dans le même temps la richesse du métier.

Après un travail en groupe confié à des professeurs, les répétitions s’effectuent sur de courtes de périodes de travail. Ainsi sont passés et passeront à la direction de cet orchestre Christophe Larrieu, Mark Opstad, Rolandas Muleïka, Pierre Bleuse, Philippe Ferro, Bernard Tétu, Victor Jacob, Arie van Beek…

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Copyright : NC