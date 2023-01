Faute de tout pour faire un monde – Ici-même Marseille 15e Arrondissement, 16 juin 2023, Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement.

2023-06-16 – 2023-06-17

Que faut-il pour faire un monde quand celui-ci s’éteint inexorablement ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Y a-t-il un lien entre le sucre et la fonte de la banquise ? Sur les traces d’une famille presque fictive d’entrepreneurs-décideurs, enquêtez à travers les siècles sur les origines des bouleversements écologiques en cours et sur un certain séparatisme des plus riches…



En 2101, on sait voyager dans le temps. Le passé devient un refuge écologique. Ce soir, à votre tour, vous aurez le privilège de franchir les portes du Temps afin de refonder votre vie dans une période plus saine et stable. C’est dans le cadre prestigieux du château Bombon, passerelle temporelle la plus stable de France depuis 1610 que vous traverserez le feuilleté du temps. Merci d’avoir choisi Forever™, leader des transports temporels pour votre reversement. Votre futur sera meilleur hier. Du fait de la distorsion temporelle, les hôtes des lieux vous apparaitront au fil des époques, dans l’ordre ou le désordre. À la recherche de votre destination personnelle, chemin faisant, témoin des péripéties de la famille Dupont-White, vous pisterez les relations paradoxales de la dynastie humaine à son ecosystème, entre destruction et dépassement par la technique d’un monde fini, entre appartenance au règne du vivant et déni de nature.



Conception et mise en scène : Mark ETC

Dramaturgie : Cléo Grousset, Maëlle Puechoultres, Noémie Regnault, Karine Sahler

De et avec : Emmanuel Bec, Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu, Solenn Goix, Maud Jegard, Céline Laurentie, Céline Naji, Florence Peyrard, Toma Roche

Dispositifs spécifiques et effets spéciaux : Tristan Ortlieb Costumes : Mélanie Clénet

Accessoires : Sara Vincent

Illustration : Timothée Moreau

Fiction rétro-futuriste immersive.

