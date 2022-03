Faute de respiration Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, le mardi 5 avril à 20:00

— Faute de respiration raconte l’histoire d’un groupe de personnes, de leurs peurs, de leurs espoirs, à la veille de la mise en fonction d’une centrale destinée à modifier le climat. Traçant une ligne depuis la sensation intime de la respiration jusqu’à la modification de l’atmosphère terrestre, la pièce nous fait découvrir un monde de science-fiction très proche du nôtre. La pièce se déroulera sous la forme d’un déambulatoire à travers les bâtiments du campus. Une performance par les étudiants de l'[atelier théâtre et climat](https://culture.univ-rennes1.fr/atelier-theatre-0). ► Mardi 5 avril à 20h RDV Bâtiment 1A Campus de Beaulieu / Gratuit //

Gratuit / Déambulation sur le campus

Une performance par les étudiants de l'atelier théâtre et climat.

