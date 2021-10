Faut s’tenir – La d’Âme de Compagnie Salle des fêtes Michel Maupin, 26 novembre 2021, Lussac-les-Châteaux.

Faut s’tenir – La d’Âme de Compagnie

Salle des fêtes Michel Maupin, le vendredi 26 novembre à 20:30

Après La Part Egale, Chloé MARTIN apparaît ici sans personnage-bouclier et met les deux pieds dans le plat pour nous parler du sentiment de culpabilité. Conteuse d’histoires personnelles et d’indicibles, elle retrace un parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu. Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche, où il est question d’un vol au magasin COOP, d’un grain de beauté en forme de cœur à l’envers, d’épinards et de longueurs de jupe. « Elle mange rien… Le problème c’est qu’elle donne le mauvais exemple à son frère ! » Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette fois la scène avec KLOVIS, musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct l’univers sonore de la pièce. Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages, inspirés du réel, et questionnent la capacité à dire lorsque nous sommes victime, coupable ou témoin. Conception, écriture et interprétation : Chloé MARTIN Création sonore et interprétation : KLOVIS Diffusion : MJC 21 [http://ladamedecompagnie.com](http://ladamedecompagnie.com)

Tarifs : 6 € et 4,50 € (adhérents MJC et – de 16 ans)

Tout public / Durée : 2h43 / Tarifs : 6 € et 4,50 € (adhérents MJC et – de 16 ans). Protocole sanitaire appliqué. Duo Théâtre / Musique sur la capacité à dire.

Salle des fêtes Michel Maupin 16 rue du quai 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux La Clerjaudrie Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T23:15:00