Faut Qu'ça Tourne Maison Folie Hospice d'Havré, 22 avril 2022, Tourcoing.

le vendredi 22 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ _Compagnie La Roulotte Ruche_ ### Shadokerie mécanique et sonore – Théâtre musical et burlesque Trois personnages pas très bavards et un peu loufoques s’activent à construire en direct une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles…ils ont une obsession : il faut qu’ça tourne ! Leur Grand Projet, c’est la construction d’une machine unique qui s’inscrit dans la recherche du mouvement perpétuel et qui produirait une musique répétitive, incessante et cyclique. Pendant toute la durée du spectacle, les trois bonshommes vont se débattre avec leurs recherches, collaborer, s’opposer, faire de la musique, chanter, danser, expérimenter afin d’arriver à l’objectif suprême : la Bio-Mécanique du Mouvement Sonore. Il se fabrique alors en temps réel une étonnante machinerie faite d’objets, de corps, de voix, de transe et de musique : une tentative joyeusement désespérée de créer le mouvement perpétuel qui permettrait au monde de tourner un peu plus rond, en invoquant tout à la fois les esprits des Shadoks, de Steve Reich et de Buster Keaton. Durée : 45mn / tout public à partir de 5 ans

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T14:45:00;2022-04-22T16:00:00 2022-04-22T16:45:00