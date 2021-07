Faut qu’ça tourne – Compagnie La Roulotte Ruche PARC GEORGES CLEMENCEAU, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Tourcoing.

Faut qu’ça tourne – Compagnie La Roulotte Ruche

le mardi 20 juillet à PARC GEORGES CLEMENCEAU

Tourcoing Plage – Parc Clémenceau Mardi 20 juillet Séances à 16h30 et 18h00 Gratuit Théâtre musical et burlesque – en famille dès 5 ans – création 2020 Durée 45 minutes Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession : il faut que ça tourne ! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent… **Trois hommes et un(e) machin(e)** Ils sont trois gars un peu dégingandés, disparates dans leur allure et pourtant étrangement semblables. Il y a une grande roue en bois qui semble les attendre, ils ont un plan, il y a des tas de caisses, ils ont une mission… Mais laquelle ? A la fois savants-chercheurs en pataphysique et mécaniciens de l’improbable, ces trois curieux personnages sont animés d’une furieuse obsession : il faut que ça tourne ! Puisant dans un amoncellement de bric-à-brac sans queue ni tête, ils donnent vie à des sons circulaires, à des chorégraphies giratoires et autres mélopées rotatives.

Gratuit

Festival Tréto à Tourcoing Plage

PARC GEORGES CLEMENCEAU Avenue de la fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2021-07-20T16:30:00 2021-07-20T17:15:00;2021-07-20T18:00:00 2021-07-20T18:45:00