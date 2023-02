FAUT QU’ÇA GUINCHE, 9 septembre 2023, Lespignan Lespignan.

FAUT QU’ÇA GUINCHE

Place des Écoles Lespignan Hérault

2023-09-09 – 2023-09-09

Lespignan

Hérault

Lespignan

Faut qu’ça guinche est un groupe de chanson française « festive »: une énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, des influences Rock et Tzigane parfaitement assumées. Ces 6 musiciens proposent en quelques mots, une musique populaire qui dépote!

Avec près de 13 ans de carrière (ça porte bonheur), plus de 750 concerts, 15 000 albums vendus, un « prix SACEM », le groupe faut qu’ça guinche plaide toujours pour une chanson vivante au plus proche du public. Leurs concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !

On les a vu sur scène à côté de groupe comme HK et les saltimbanks, La rue Kétanou, Les Fatals Picards, Boulevard des airs, Debout sur le Zinc…

Faut qu’ça guinche est un groupe de chanson française « festive »: une énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, des influences Rock et Tzigane parfaitement assumées. Ces 6 musiciens proposent en quelques mots, une musique populaire qui dépote!

Lespignan

dernière mise à jour : 2023-02-24 par