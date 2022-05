FAUT QU’ÇA BOUGE – CHORALE COUP D’CHŒUR Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

FAUT QU’ÇA BOUGE – CHORALE COUP D’CHŒUR Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. FAUT QU’ÇA BOUGE – CHORALE COUP D’CHŒUR Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-11 – 2022-06-11 Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne 14 EUR L’aventure Coup d’Chœur en Mayenne, c’est la magie d’amateurs passionnés qui rayonnent grâce à la chanson et aux liens forts d’amitié forgés depuis 2001. Après deux années difficiles, les choristes de Coup d’Chœur ont rechargé les batteries et promettent un nouveau spectacle pétillant, dynamique, pop rock, avec des reprises particulièrement originales dénichées par Rodolphe Péron, chef de chœur et arrangées par le pianiste Thomas Fuchez . Ce nouveau répertoire met à l’honneur des artistes d’aujourd’hui, Stromae, Les Frangines, Boulevard des Airs, Gims, mais aussi Laurent Voulzy, Céline Dion, Louis Chedid, Marc Lavoine …et d’autres légendes de la musique. Une mosaïque adaptée à toutes les générations où chaque spectateur est invité à écouter, fredonner, chanter, danser, sauter et en prendre plein les yeux par des tableaux et des mises en scène chatoyantes. Venez prendre une grande bouffée d’air et d’optimisme, laissez-vous emporter par la fusion des voix et invitez largement les curieux à découvrir la première « Faut qu’ça bouge ! » à l’espace St Fiacre de Château Gontier/ Mayenne. 20 ans de scène ça se fête ! Réservation en ligne sur : https://tinyurl.com/coupdchoeur

Billetterie :

Office de tourisme de Château-Gontier à partir du 20 avril : 02 43 70 42 74 – tourisme@sud-mayenne.com

Office de tourisme de Laval : 02 43 49 45 26 – billeterie.office@agglo-laval.fr Coup d’Choeur Laval fête cette année ses 20 ans de scène ! Un nouveau spectacle….de nouvelles chansons…un répertoire pétillant et moderne…des Frangines à Stromaë en passant par Gims ou Boulevard des Airs, sans oublier les incontournables de la scène francophone (Chédid, Lavoine, Voulzy…) coordination@coupdchoeur.org +33 6 11 76 66 10 https://www.coupdchoeur.org/ L’aventure Coup d’Chœur en Mayenne, c’est la magie d’amateurs passionnés qui rayonnent grâce à la chanson et aux liens forts d’amitié forgés depuis 2001. Après deux années difficiles, les choristes de Coup d’Chœur ont rechargé les batteries et promettent un nouveau spectacle pétillant, dynamique, pop rock, avec des reprises particulièrement originales dénichées par Rodolphe Péron, chef de chœur et arrangées par le pianiste Thomas Fuchez . Ce nouveau répertoire met à l’honneur des artistes d’aujourd’hui, Stromae, Les Frangines, Boulevard des Airs, Gims, mais aussi Laurent Voulzy, Céline Dion, Louis Chedid, Marc Lavoine …et d’autres légendes de la musique. Une mosaïque adaptée à toutes les générations où chaque spectateur est invité à écouter, fredonner, chanter, danser, sauter et en prendre plein les yeux par des tableaux et des mises en scène chatoyantes. Venez prendre une grande bouffée d’air et d’optimisme, laissez-vous emporter par la fusion des voix et invitez largement les curieux à découvrir la première « Faut qu’ça bouge ! » à l’espace St Fiacre de Château Gontier/ Mayenne. 20 ans de scène ça se fête ! Réservation en ligne sur : https://tinyurl.com/coupdchoeur

Billetterie :

Office de tourisme de Château-Gontier à partir du 20 avril : 02 43 70 42 74 – tourisme@sud-mayenne.com

Office de tourisme de Laval : 02 43 49 45 26 – billeterie.office@agglo-laval.fr Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

FAUT QU’ÇA BOUGE – CHORALE COUP D’CHŒUR Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-06-11 was last modified: by FAUT QU’ÇA BOUGE – CHORALE COUP D’CHŒUR Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 11 juin 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne