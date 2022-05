Faut pas pousser ! Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Il aura fallu près de deux ans d’enquête à Nina Narre pour recueillir avis, témoignages, images, des acteurs de l’accouchement et de la naissance : médecins, gynécologues, sages femmes, futures mamans. La Nantaise de son vraie nom Sylvie Fradin a auto produit son documentaire, un récit en forme de quête d’une réalité mal connue, réalisé à la suite de la naissance à domicile de ses 3 enfants. Une démarche qui fait écho à Thelma Bord, actuellement infirmière, et doula (experte de l’accompagnement non médical de la grossesse et de l’accouchement) en devenir. Elle invite la réalisatrice et Christine Gayrard, sage femme spécialisée en accouchement physiologique, à échanger avec le public à l’issue du film. EN SAVOIR PLUS

Le documentaire réalisé par Nina Narre déconstruit les certitudes du discours médical sur l’accouchement, et ouvre la porte aux alternatives possibles à la médicalisation. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

