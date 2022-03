Faut pas louper l’Kosh L’Unisson, 8 avril 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

L’Unisson, le vendredi 8 avril à 20:30

Kosh est un artiste multiple et inclassable, reconnu pour son incroyable talent de beatboxer, il met son talent dans ce premier seul en scène qui mêle récit de vie, humour et bruitages. Il nous conte avec humour la découverte de son art mais sa route est semée d’embûches et son parcours de vie peu banal. Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit, Kosh nous raconte avec humour et tendresse ses voyages et anecdotes dans un spectacle tout public, drôle et novateur. Un conseil ? Faut pas louper l’Kos. Blue Line Productions Sur scène : Kosh A partir de 10 ans

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



