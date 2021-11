Faut pas louper l’Kosh ENM de Villeurbanne, 26 janvier 2022, Villeurbanne.

Faut pas louper l’Kosh

ENM de Villeurbanne, le mercredi 26 janvier 2022 à 19:00

### Beatbox humoristique Kosh est inclassable et son énergie en surprendra plus d’un ! Dans ce premier seul en scène, l’un des meilleurs beat boxer français propose un spectacle complet et inédit mêlant récit de vie, humour et bruitages. Mineur de sons, chasseur de mimes, jongleur de diphtongues et jamais à cours de souffle, Kosh constitue à lui seul un orchestre capable de passer du jazz à la techno, de la country au rap, avec sa bouche en guise d’instrument. À l’heure où l’homme ne vit plus que grâce aux machines, lui a mis les machines à son service et dans sa voix. Et c’est avec beaucoup d’humanité qu’à travers son histoire, ses voyages et anecdotes, il nous parle un peu de chacun d’entre nous dans un spectacle drôle et novateur, empruntant aux codes du stand-up. Un conseil ? Faut pas louper l’KOSH !

ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T19:00:00 2022-01-26T20:30:00