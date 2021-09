Faut-il tout dire dans son couple ? Théâtre de Jeanne, 16 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 20:30

Gratuit : non 20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi sauf vendredis et samedis)Hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations du 2 au 19 septembre 2021 :Jeudis, vendredis, samedis à 20h30 – dimanches à 17h

Comédie de Vincent Delboy.Mise en scène : Thibault Martelavec Isabelle Rocher et Thomas Lempire. Rire et sincérité à outrance : les tableaux de vie drôles et surprenants d’un couple qui a décidé de toujours tout se dire !La vie de couple serait-elle plus facile si l’on décidait de toujours tout dire à l’autre ? Comment réagirait-on en découvrant ce que pense vraiment l’autre de notre travail, de nos amis, de notre famille, de nos habitudes, de nos loisirs, de notre comportement, de notre apparence… de tout, en somme ?

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com