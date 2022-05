Faut-il pardonner l’impardonnable ? Soeurs Jeanne Delanoue Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

**Faut-il pardonner l’impardonnable ?** Notre monde sans nuance et sans pitié dénonce constamment les « heures sombres » de l’histoire et ses crimes « impardonnables ». Le chrétien pourrait en être ébranlé : le Seigneur demande de pardonner 70 fois, mais demande-t-il de tout pardonner ? N’a-t-il pas lui-même affirmé l’existence de l’« impardonnable » en établissant la limite du « blasphème contre l’Esprit » (Mt 12,31) ? Certains actes, qu’on s’efforce pourtant de pardonner, survivant douloureusement dans la mémoire, ne témoignent-ils pas que certaines colères sont impossibles à dépasser, que certains pardons sont impossibles à donner ? **Informations et inscription :** [[cottenceau.fsj@gmail.com](mailto:cottenceau.fsj@gmail.com)](mailto:cottenceau.fsj@gmail.com)

WE spirituel prêché par fr Dominique Joseph, fsj et animé par les laïcs de la Famille de Saint Joseph Soeurs Jeanne Delanoue 8, rue François Bedouet Saumur Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire

