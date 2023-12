Faut-il nourrir les oiseaux ? Maison Paris Nature Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 10h00 à 11h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Conférence + Sortie]

Le nourrissage des oiseaux est répandu et part souvent d’une bonne volonté d’aider nos amis à plumes. Mais leur donner à manger est-il vraiment bénéfique, ou est-ce au contraire néfaste ? Nous nous intéresserons aux connaissances actuelles afin de répondre au mieux à cette question et nous discuterons des conseils proposés pour savoir comment, quand et avec quoi nourrir les oiseaux dans les meilleures conditions. Nous enchainerons par une sortie aux jumelles dans le Parc Floral afin d’observer les oiseaux susceptibles de picorer aux mangeoires en hiver.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/3043?deco=brand

