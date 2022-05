Faut-il mettre les animaux en case ?, 27 mai 2022, .

Faut-il mettre les animaux en case ?

2022-05-27 18:00:00 – 2022-05-27 20:00:00

L’activité d’organiser les animaux dans des classifications est aussi ancienne que celle de décrire ces animaux, et remonte à Aristote. Cependant, la manière de s’y prendre et surtout les objectifs des classifications ont radicalement changé avec le temps. Ces bouleversements ne sont ni évidents, ni anodins, ni sans parfois provoquer de grandes controverses. Depuis une trentaine d’années, nous en vivons d’ailleurs un qui remet profondément en cause notre vision de l’évolution du vivant et qui peine à s’imposer hors du monde académique. C’est l’histoire de ces bouleversements, jusqu’aux plus récents, que nous fera vivre et revivre Maxime Hervé.



Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues avec notre partenaire “La librairie Le blason” à l’issue de la rencontre.

Conférence animée par Maxime Hervé, dans le cadre du festival Les Journées de l’éloquence. Retransmission en direct sur leur page Facebook et leur chaine YouTube

Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues avec notre partenaire “La librairie Le blason” à l’issue de la rencontre.

