Faut-il encore croire à l’école publique ? Cap Sciences, 12 mai 2022, Bordeaux.

Faut-il encore croire à l’école publique ?

Cap Sciences, le jeudi 12 mai à 19:00

Faut-il encore croire à l’école publique ? —————————————— Inégalités, lacunes en français et en maths, ras-le-bol des professeurs… L’école publique française semble à bout de souffle et la crise du Covid n’a fait qu’empirer la situation. Avec plus de moyens et plus de souplesse, les écoles dites alternatives comme Montessori ou Freinet ou les établissements privés attirent de plus en plus de familles. Les innovations pédagogiques seraient-elles désormais réservées aux enfants des milieux les plus aisés ? Pourtant, de nombreuses initiatives en Europe, en France et même à Bordeaux avec le Collège Clisthène, démontrent que l’école publique n’a pas dit son dernier mot… Alors, quels outils et quelles réformes structurantes sont nécessaires, pour une école publique française plus égalitaire et plus performante ? **INTERVENANTS :** * Régis Malet est professeur et chercheur en Sciences de l’Éducation à l’Université de Bordeaux, il est co-responsable de l’Equipe de Recherche Comparative en Education, Pluralisme, Prévention et Professions (ERCEP3 – LACES) et de l’axe Diversités, cultures, sociétés du LACES. * Marc Chaigneau est coordinateur du collège Clisthène, considéré comme une antenne expérimentale du collège du Grand Parc, situé dans un quartier populaire de Bordeaux.

Gratuit, sur inscription

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T20:30:00