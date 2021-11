Guyancourt Mezzanine de la Mairie de Guyancourt Guyancourt, Yvelines Faut-il avoir peur de l’inconnu ? Mezzanine de la Mairie de Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Faut-il avoir peur de l’inconnu ? Mezzanine de la Mairie de Guyancourt, 22 décembre 2021, Guyancourt. Faut-il avoir peur de l’inconnu ?

Mezzanine de la Mairie de Guyancourt, le mercredi 22 décembre à 10:00

_”Stanley Leroux préfère représenter le ressenti que lui procure un territoire, plutôt que le paysage lui même. Comme pour le faire parler…”_ C’est les vacances ! À l’occasion de l’exposition **”Stanley Leroux – Rêveries, Les éléments de l’incertitude.”,** vous pouvez participer à un atelier art et philosophie. Nous construirons notre pensée en commun à partir des photographies de Stanley Leroux et nous nous poserons la question suivante : **_Faut-il avoir peur de l’inconnu ?_** _Exposition “Stanley Leroux – Rêveries”, organisée par la ville de Guyancourt à la Mezzanine de la Mairie de Guyancourt, du jeudi 2 décembre au samedi 16 janvier 2022_. **Cet atelier se tiendra sur la Mezzanine de la Mairie de Guyancourt** _Renseignements médiathèque Jean-Rousselot_ _Public : 7-10 ans_ _Durée : 1h_

Accès libre

Cet atelier art et philosophie prolongera votre visite et vos réflexions sur l’exposition Stanley Leroux. Mezzanine de la Mairie de Guyancourt 14 rue Ambroise-Croizat, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Mezzanine de la Mairie de Guyancourt Adresse 14 rue Ambroise-Croizat, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Mezzanine de la Mairie de Guyancourt Guyancourt