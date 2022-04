Faut-il avoir peur de la dette publique ? par Eric Berr Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Mardi 10 mai à 18h30 À la suite de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, l’explosion de la dette publique est au cœur des débats politiques. Afin de bien en comprendre les enjeux, il convient de déconstruire les idées reçues les plus tenaces et d’expliciter les moyens qui permettraient aux États d’éviter le retour contreproductif des cures d’austérité. Ces propositions entendent faire de la dette publique un instrument au service du bien commun. **Eric Berr** est maître de conférences en économie à l’université de Bordeaux et auteur de _L’intégrisme économique_ (éditions Les Liens qui libèrent, 2017) Programme complet du festival sur [https://www.lentrepot-lehaillan.com/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-2019-2020/)

Entrée libre; gratuit

Conférence organisée dans le cadre des Cogitations, en partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Gironde

