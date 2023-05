Faut-il arrêter de manger de la viande ? Bibliothèque publique d’information, 14 juin 2023, Paris.

Le mercredi 14 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Rendez-vous climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre sur les liens entre la consommation de viande et le dérèglement climatique.

Depuis soixante ans, la consommation de viande a été multipliée par cinq dans le monde, alors que tous les derniers rapports scientifiques s’accordent à dire que l’alimentation carnée est un des facteurs du dérèglement climatique. En quoi l’élevage intensif est-il émetteur de gaz à effet de serre ? Pourquoi et comment modifier son alimentation ? Venez en apprendre plus sur ces enjeux et poser toutes vos questions.

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/faut-il-arreter-de-manger-de-la-viande/ contact.communication@bpi.fr

© Robert Owen-Wahl_Pixabay