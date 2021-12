Faustus – Itinéraire de création Médiathèque Grand M, 15 février 2022, Toulouse.

Faustus – Itinéraire de création

Médiathèque Grand M, le mardi 15 février 2022 à 18:00

D’après La tragique histoire du Docteur Faust de Christophe Marlowe. « La tragique histoire du docteur Faust est en quelque sorte une curiosité. Écrit vers 1589, la pièce offre un étrange mélange de conte moral et de comédie populaire. Faustus vend son âme au Diable en échange de vingt-quatre ans de plaisir et passe ce temps à jouer des tours stupides aux gens et à satisfaire ses désirs sensuels. Avec trois comédiens de l’Ateliercité, nous imaginons Faustus comme un jeune homme brillant, prospère et hédoniste, déjà ennuyé par l’extrême richesse et les plaisirs excessifs que la vie lui a donnés, et désireux d’aller au-delà des limites matérielles de ce monde (…). » Dan Jemmett et Valérie Crouzet Mise en scène : Dan Jemmett et Valérie Crouzet – Avec les comédiens de l’Ateliercité Matthieu Carle, Fabien Rasplus et Quentin Rivet – Remerciements : Marion Muzac – Production : Théâtredelacité – CDN Toulouse Occitanie À partir de 16 ans Médiathèque Grand M

D’après La tragique histoire du Docteur Faust de Christophe Marlowe. « La tragique histoire du docteur Faust est en quelque sorte une curiosité. Écrit vers 1589, la pièce offre un étrange mélange de c

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T18:00:00 2022-02-15T20:00:00