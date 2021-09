Genève Théâtre le Caveau Genève Fausto est toujours vivant ! Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

Fausto est toujours vivant ! Théâtre le Caveau, 22 octobre 2021, Genève. Fausto est toujours vivant !

du vendredi 22 octobre au samedi 23 octobre à Théâtre le Caveau

Suite à une crise cardiaque, Fausto prend conscience qu’il ne sert à rien d’attendre pour réaliser ses rêves et décide d’écrire un spectacle. En passant en revue différents épisodes de sa vie, il en profite pour s’attaquer aux thèmes de société qui le touchent tels que l’intégration, les couples mixtes et le racisme. Le tout traité avec humour et finesse ! Compagnie du Bord Texte et jeu : Fausto Borghini Mise en scène : Carlos Henriquez Régie : Mitch Morin

Seul en scène Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T22:00:00;2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00

