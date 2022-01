Faust Nocturne / Compagnie Sous La Peau – Claude Brumachon & Benjamin Lamarche Centre culturel Jean-Moulin, 22 mars 2022, Limoges.

Faust Nocturne / Compagnie Sous La Peau – Claude Brumachon & Benjamin Lamarche

Centre culturel Jean-Moulin, le mardi 22 mars à 20:00

« _Les dernières heures d’un Faust qui a trop aimé ; il ne lui reste plus que sa chambre, un manuscrit inédit, le jeu des miroirs obscurcis et un ancien amant, Grand Malheur, devenu rabatteur. Ce dernier lui amène un ultime réconfort en la personne d’Ariel, jeune prostitué roumain._ » Olivier Py Claude Brumachon et Benjamin Lamarche ne conçoivent pas une pièce sans penser au politique et au social. La question humaine est au cœur de leur œuvre. Les chorégraphies témoignent du monde, de sa douceur comme de sa cruauté. La gestuelle est rebelle, déchirée, véhémente, terrienne, volcanique, brute et ciselée à la fois, faite de chaos et de sursauts, de délicatesse et de tendresse, de crudité et de sensualité. Ils recherchent le geste premier, celui de l’instinct, paradoxalement détaché du regard de l’autre, le geste authentique, juste, au-delà du conscient, viscéral, presque animal et tellement humain. Création d’après le texte éponyme d’Olivier Py (ed. Actes Sud). Mise en scène, chorégraphie, scénographie, costumes, lumières : Claude Brumachon et Benjamin Lamarche / Réalisation lumières : Ludovic Pannetier / Danseurs : Steven Chotard, Cristian Hewitt, Martin Mauriès / Comédiens : Adrien Ledoux, Raphaël Mena, Léonce Pruvost / Compositeur : Lionel Ginoux, commande de l’Opéra de Limoges / Enregistrement de la bande son en novembre 2020 : Supervision musicale : Robert Tuohy / Chanteurs-chanteuses : Nicolas Cavallier, Jérôme Boutillier, Camille Schnoor, Julien Dran, Thibault de Damas, Cécile Galois, Ambroisine Bré / Musiciens : violons : Albi Binjaku, Jelena Jeskin / alto : Estelle Gourinchas / violoncelle : Julien Lazignac / Piano : Elisabeth Brusselle / Mixage studio : Alain Miraucourt [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=132&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHnPG3x/uCpPJCPXBffsBzkxND3rSzRHUmcO9k6Tc6W3s=&yymm=20220322) **Durée : 1h30** **Tarif B : 8€ / 15€ / 20€** **A partir de 15 ans** Co-production Centres Culturels / Opéra de Limoges En partenariat avec l’Opéra de Limoges La compagnie Sous la peau est subventionnée par le Ministère de la Culture-Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine pour son fonctionnement et ses projets, ainsi que l’Institut Français pour certains de ses projets à l’international.

Centre culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes Limoges Beaubreuil Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:30:00