Faust en ciné-concert Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 8 avril 2022, Albi.

Faust en ciné-concert

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le vendredi 8 avril à 20:00

Au programme, un chef d’œuvre de l’expressionnisme allemand Faust, une légende allemande de Friedrich Wilhelm Murnau (1926). Un film qui raconte l’histoire d’un alchimiste nommé Faust qui accepte de signer un pacte avec le diable pour sauver son village de la peste et de retrouver sa jeunesse en échange de son âme. Le pianiste Michel Lehmann met ici sa virtuosité et son talent pour accompagner en direct, avec des œuvres choisies de Brahms et de Listz, ce film muet à l’esthétique extraordinaire. Cette soirée originale, qui ravira les cinéphiles et les mélomanes, est aussi placée sous le signe de la générosité et du partage. En effet, les bénéfices de ce ciné-concert seront reversés aux Dragons Ladies, une association qui regroupe des femmes aatteintes d’un cancer du sein qui se reconstruisent par la pratique du sport. Vendredi 8 avril à 20h, salle Arcé. Tarifs : 15/10€. Vente sur place. Plus d’infos : [[cineconcertrotary@gmail.com](cineconcertrotary@gmail.com)](cineconcertrotary@gmail.com)

En son et en images le 8 avril salle Arcé, plongez dans l’univers du cinéma des années vingt avec ce ciné-concert organisé par le Rotary Albi Lapérouse.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:00:00