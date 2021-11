Loireauxence Loireauxence 44370, LOIREAUXENCE FAUSSES RENCONTRES ORDINAIRES Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: 44370

LOIREAUXENCE

FAUSSES RENCONTRES ORDINAIRES Loireauxence, 20 novembre 2021, Loireauxence. FAUSSES RENCONTRES ORDINAIRES Salle des Loisirs La Chapelle Saint-Sauveur Loireauxence

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle des Loisirs La Chapelle Saint-Sauveur

Loireauxence 44370 Loireauxence 3.5 3.5 EUR Comédie à sketchs de la compagnie Les Tréteaux Chapellois joue cette année “Fausses rencontres ordinaires” de Philippe Caure. Mise en scène de Florence Dutordoir. Venez participer à la comédie “Fausses rencontres ordinaires” à la Chapelle Saint-Sauveur ! +33 2 40 98 33 03 https://www.loireauxence.fr/agenda/treteaux-chapellois-fausses-rencontres-ordinaires-la-chapelle-st-sauveur/ Comédie à sketchs de la compagnie Les Tréteaux Chapellois joue cette année “Fausses rencontres ordinaires” de Philippe Caure. Mise en scène de Florence Dutordoir. Salle des Loisirs La Chapelle Saint-Sauveur Loireauxence

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 44370, LOIREAUXENCE Autres Lieu Loireauxence Adresse Salle des Loisirs La Chapelle Saint-Sauveur Ville Loireauxence lieuville Salle des Loisirs La Chapelle Saint-Sauveur Loireauxence