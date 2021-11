Fausse note Salle André Malraux, 30 novembre 2021, Sarcelles.

Fausse note

Salle André Malraux, le mardi 30 novembre à 20:30

Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale H.P Miller. À la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé… Qui est donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ? Un face à face poignant où aucun des personnages ne sortira indemne. **Des Histoires de Théâtre et ID Production** Auteur et metteur en scène : **Didier Caron**. Avec : **Pierre Azema et Pierre Deny**. Scénographie : **Marius Strasser**. Lumières : **Florent Barnaud**. Assistante mise en scène : **Bénédicte Bailby**.

Tarifs saison culturelle

À la fin d’un de ses concerts, H.P Miller, chef de renommée internationale, est importuné par un spectateur envahissant. Plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur est étrange…

Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T20:30:00 2021-11-30T22:00:00