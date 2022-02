Fausse conférence dansée « Hip Hop(s) or not? » par la Compagnie Daruma Sainte-Foy-la-Grande, 11 février 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Fausse conférence dansée « Hip Hop(s) or not? » par la Compagnie Daruma Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2022-02-11 – 2022-02-11 Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande

2 EUR Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !

Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, le graff et surtout la danse.

Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose : le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ? Cette(vraie-fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues et finit par basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant les nuances et la complexité de ce mouvement…

Durée : 1h15.

A partir de 9 ans.

+33 5 57 46 10 84

Service animation Mairie de Sainte-Foy-La-Grande

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-02-07 par OT du Pays Foyen