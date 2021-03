Fausse Commune, spectacle de théâtre interactif Mairie du 20e arrondissement, 29 mai 2021-29 mai 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 29 mai 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Fausse Commune est un spectacle théâtral, choral et déambulatoire inspiré de l’insurrection parisienne de 1871. L’événement se déroulera à la Mairie du 20e, sur réservation.

Le spectacle Fausse Commune ne célèbre pas la Commune de Paris : il s’en souvient, la chatouille et la questionne pour connaître ce qui est si mal enseigné ou si peu, pour garder en mémoire cette déchirure jamais pansée et mieux comprendre le présent. Il mêle l’histoire à la fiction avec irrévérence, humour et liberté. Jouant avec des procédés de narration multiples et des outils théâtraux variés comme le théâtre d’objet, le jeu immersif, le geste corporel et la chanson, il nous divertit autant qu’il nous confronte, pour nous inviter à réfléchir à ce que nous savons et que nous tenons pour vrai.

Artistes : Compagnie Espère un peu

Écriture et Mise en scène : Sophie Bricaire, Pauline Labib-Lamour

Sophie Bricaire et Pauline Labib-Lamour travaillent comme metteuses en scène, collaboratrices artistiques et dramaturges. Ensemble, elles ont écrit et mis en scène Charge d’âme (finaliste du Prix Théâtre 13) et Fausse Commune.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020

Jeanne Guillot