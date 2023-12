Méga tombola aux ballons Faurilles Faurilles, 4 décembre 2023, Faurilles.

Faurilles,Dordogne

Au choix :

3 packs à gagner :

Le pack Vendée (d’une valeur de 395€)

Le pack Charentes Maritimes Ouest (d’une valeur de 350€)

Le pack Charentes Maritimes Est (d’une valeur de 275€)

Tickets disponibles à la boulangerie d’Issigeac, Maison du Monde, King jouets à Creysse, Christflor’s à Beaumont et au siège de l’association à Monsaguel.

Tirage retranscrit en direct sur Facebook..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Faurilles

Faurilles 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Choice of:

3 packs to be won:

Vendée pack (worth 395?)

Charentes Maritimes Ouest pack (worth 350?)

Charentes Maritimes Est pack (worth 275?)

Tickets available from the Issigeac bakery, Maison du Monde, King jouets in Creysse, Christflor’s in Beaumont and the association’s head office in Monsaguel.

The draw will be broadcast live on Facebook.

Tú eliges:

3 packs a ganar:

Pack Vendée (valorado en 395 euros)

Pack Charentes Maritimes West (valorado en 350 euros)

Pack Charentes Maritimes Est (valorado en 275 euros)

Boletos disponibles en la panadería Issigeac, Maison du Monde, King jouets en Creysse, Christflor’s en Beaumont y en la sede de la asociación en Monsaguel.

El sorteo se retransmitirá en directo por Facebook.

Zur Auswahl:

3 Pakete zu gewinnen:

Das Vendée-Paket (im Wert von 395?)

Das Paket Charentes Maritimes Ouest (im Wert von 350?)

Das Paket Charentes Maritimes Est (im Wert von 275?)

Lose sind in der Bäckerei in Issigeac, bei Maison du Monde, King Toys in Creysse, Christflor’s in Beaumont und am Sitz des Vereins in Monsaguel erhältlich.

Die Ziehung wird live auf Facebook übertragen.

