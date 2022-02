Fauré, Ropartz, Schumann / Stéphane Degout et Michel Dalberto Aix-en-Provence, 9 avril 2022, Aix-en-Provence.

13 45 Le premier, le baryton Stéphane Degout, invité en 2021 dans la Passion de Bach, est une des valeurs sûres du Festival d’Aix, le second, Michel Dalberto, maître incontesté de Mozart et Schubert dont il a enregistré l’intégrale de la musique pour piano, devait diriger le concert de Génération @ Aix 2020.

Leur programme, consacré aux lieder de Schumann et aux mélodies françaises de Fauré et Ropartz, est donné dans l’écrin du Jeu de Paume, où le « timbre charnu et d’une diction impeccable » du baryton et le « piano subtil et souverain » de son partenaire ne peuvent que ravir les mélomanes les plus exigeants.



● Gabriel Fauré (1845-1924) : La Bonne Chanson, op. 61

● Guy Ropartz (1864-1955) : Quatre Poèmes d’après l’Intermezzo d’Heinrich Heine

● Robert Schumann (1810-1856) : Dichterliebe (Les Amours du poète), op. 48.

Rencontre au sommet entre deux prestigieux habitués des festivals aixois, Stéphane Degout, baryton et Michel Dalberto au piano

