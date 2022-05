Fauré en Lumières, 18 juin 2022, .

Fauré en Lumières

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18

Concert pour le 30è anniversaire de l’inscription de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO par le Chœur Philharmonique International, sous la direction d’Amine Kouider, artistes de l’UNESCO pour la paix.

Loin de tout effet grandiose, le charme subtil et discret de Fauré. Quatre pièces dont le fameux Cantique de Jean Racine introduisent un Requiem lumineux et recueilli, un des sommets de la musique française. Fauré en lumières, un moment de grâce et d’espérance.

Un concert exceptionnel à l occasion du 30ème anniversaire de l’inscription de la cathédrale Saint-Etienne au patrimoine de l’Unesco

+33 2 48 23 02 60

Choeur Philarmonique International

